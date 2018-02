Sony Xperia XZ Pro, ecco la possibile scheda tecnica!

Come sicuramente molti di voi già saranno a conoscenza l’importante casa produttrice Sony ha già svelato al mondo tre nuovi ed interessanti smartphone Android nel corso dell’evento CES 2018 di Las Vegas, ma siamo davanti a tre telefoni di fascia media e bassa con un’estetica praticamente uguale rispetto ai loro predecessori che hanno riscosso comunque un ottimo successo. Il tanto discusso dispositivo di punta Xperia XZ Pro del colosso nipponico, che salvo imprevisti dovrebbe essere annunciato durante l’evento MWC 2018 di Barcellona, potrebbe finalmente introdurre novità sia in termini di design che di componentistica. Andiamo ad analizzare meglio le ultime indiscrezioni emerse online nelle ultime ore.

Ecco le presunte caratteristiche che saranno presenti sul tanto atteso Xperia XZ Pro di Sony, analizziamo il tutto passo per passo

Entrando nello specifico, Sony Xperia XZ Pro, nome ancora tutto da confermare, sarà il successore dell’attuale Xperia XZ Premium che fino a questo momento ha ottenuto un gran numero di vendite grazie ad una scheda tecnica di altissimo livello in grado di offrire prestazioni sempre al top in ogni circostanza. Questo nuovo smartphone di Sony potrebbe tuttavia rappresentare il punto di svolta, in quanto si parla di un’estetica rinnovata in ogni sua parte e decisamente più moderna. Tantissimi fan del colosso giapponese sperano nella presenza di un ampio pannello touchscreen con diagonale da 5.7 pollici e aspect ratio 18:9 con tanto di riduzione significativa dello spessore delle cornici. Altra possibile novità che tanto fa gola è la presenza di uno schermo con tecnologia OLED con risoluzione 4K, ma i dubbi a riguardo per ora sono ancora diversi, prendendo sopratutto in considerazione che neanche i due maggiori produttori a livello mondiale come LG e Samsung hanno fino a questo momento usato un pannello simile per i loro top di gamma.

Il nuovo Sony Xperia XZ Pro dovrebbe essere il primo dell’azienda giapponese con una dual camera posta sul retro. Si parla attualmente di un sensore da ben 18 megapixel accompagnato da uno di 12 megapixel con grandezze dei pixel rispettivamente di 1,33 e 1,38 micrometri. La casa produttrice Sony logicamente andrà ad integrare un modulo Motion Eye per quanto concerne la registrazione di video in super slow motion – 960 fps e 720p -. La scheda tecnica comprenderà anche la nuova e potentissima CPU Snapdragon 845 di casa Qualcomm, almeno un quantitativo di memoria RAM pari a 6GB e uno storage di 128GB. Il telaio invece molto probabilmente sarà in alluminio e in particolare potrà senza alcun problema resistere all’acqua grazie alla presenza di una certificazione IP68.

In conclusione, il dispositivo con tutta probabilità verrà svelato a Barcellona, ma arriverà in commercio non prima di aprile-maggio. Il ritardo quasi sicuramente è dovuto alla produzione della CPU. I primissimi lotti di Qualcomm Snapdragon 845 sono riservati a Samsung. Parlando di costi, invece, Xperia XZ Pro dovrebbe costare su una cifra compresa tra 750 dollari esagerando 850 dollari.

Per il momento è tutto cari lettori di Migliorblog.it. Appena avremo notizie più concrete sul nuovo dispositivo di punta targato Sony le riporteremo. Continuate a seguirci.