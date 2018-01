Huawei P Smart ufficiale: schermo 18:9 e dual camera!

Una delle case produttrici più attive in assoluto di questi ultimi mesi è senza dubbio Huawei, siamo davanti ad un’azienda che con il passare del tempo grazie alla realizzazione di ottimi smartphone associati ad un costo competitivo è riuscita a guadagnarsi un bacino di utenti importante. Detto ciò, nel corso delle ultime ore, esattamente 18 gennaio 2018, il colosso cinese ha svelato ufficialmente al mondo un nuovo ed interessante smartphone, il Huawei P Smart che ora andremo a conoscere meglio. Il terminale in questione, come tantissimi altri, dimostra il costante impegno di Huawei nel mettere a disposizione del consumatore prodotti sempre con prestazioni al top, che migliorano e rendono di gran lunga più facile in ogni occasione la vita delle persone.

Huawei P Smart ufficiale: scopriamo insieme questo nuovo dispositivo appartenente al brand cinese

Entrando nello specifico, il nuovo P Smart di Huawei va cosi ad aggiungersi alla gamma P che dall’anno 2015 fino a questo momento ha riscosso un ottimo successo in termini di vendite. Sul territorio italiano pensate un po’ che i dispositivi venduti ammontano a ben 5.2 milioni, un numero decisamente importante che può far andare fiera la casa produttrice cinese.

Passando alla scheda tecnica del nuovo Huawei P smart a bordo troviamo un ampio pannello touchscreen FullView con diagonale da 5.65 pollici e risoluzione FullHD + con aspect ratio 18:9. Tra le altre cose, grazie allo schermo di grani dimensioni, l’utente potrà sfruttare pienamente la funzionalità split screen, riuscendo cosi a svolgere più operazioni allo stesso momento. Non male, vero?

Il resto della scheda tecnica del nuovo Huawei P Smart è la seguente:

Fotocamera posteriore doppia, con obiettivo principale da 13 megapixel e secondario da 2. Fotocamera realizzata accuratamente per offrire un’esperienza di altissima qualità, la fotocamera del nuovo P Smart si può attivare anche grazie alle smart gesture, cosi da garantire all’utente il pieno controllo della camera. Grazie alle moltissime modalità, tra cui quella Beauty che da alla pelle un aspetto di gran lunga più radioso e naturale, le foto saranno perfette in qualunque occasione;

Fotocamera anteriore da 8 megapixel per selfie eccezionali;

Processore Kirin 659 octa-core in grado di offrire prestazioni sempre al top in qualsiasi occasione;

Memoria RAM di ben 3GB;

Batteria da 3.000 mAh che dovrebbe garantire un’ottima autonomia;

Storage da 32GB, espandibile fino a 256GB grazie all’ausilio di una classica microSD;

Sulla parte posteriore, oltre le due fotocamere, troviamo anche il lettore di impronte.

Altra funzionalità molto intrigante da segnalare assolutamente è la presenza dell’ottima tecnologia WiFi Bridge che consente di condividere i dati di una qualsiasi connessione casalinga fino ad altri 4 dispositivi come se fosse un classico range extender.

Questo Huawei P Smart è senz’altro un ottimo smartphone che a nostro avviso può benissimo accontentare anche l’utente più esigente. In conclusione, il nuovo device della casa produttrice Huawei si potrà acquistare in tre diverse ed eleganti colorazioni davvero molto belle, ovvero: blu, oro e nero. Il costo di vendita sarà ultra competitivo pari a 259 euro.