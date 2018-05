FORTNITE MOBILE si aggiorna su iPhone con la Stagione 4

La Stagione 4 di Fortnite è finalmente arrivata, non solo su PC e Console ma anche iOS (iPhone e iPad). Scopriamo insieme quali sono le novità introdotte.

Fortnite Mobile si aggiorna: Le novità della Stagione 4

Di seguito il changelog delle novità mobile:

Visitate il cratere lasciato dall’asteroide per trovare rocce scintillanti, le quali permettono di saltare a gravità ridotta

Supporto per la funzionalità trascinamento per la barra rapida, la quale può essere posizionata a proprio piacere, per sistemare al meglio gli oggetti nell’inventario

Bug fix di vario tipo

Vi ricordiamo che Fortnite Mobile per ora è disponibile solo su iOS (iPhone e iPad), e come per la controparte è un Free to Play, giocabile gratis ma con acquisti in app e microtransazioni che naturalmente non sono obbligatorie. L’applicazione è stata lanciata in fase BETA lo scorso mese, solo di recente è diventata accessibile a tutti.

Tutte le novità della Stagione 4

Possibilità di distruggere le strutture dell’isola di partenza, fatta eccezione per il Bus

Rivisti i colpi alla testa

Ridotte le dimensioni dell’area d’impatto delle mani dei personaggi

La quantità dei danni è visibile quando si osserva un giocatore

Spingendo i giocatori giù dall’isola, si riceveranno crediti identici all’eliminazione con danni da caduta

Possibilità di vedere la distanza relativa alla caduta nel feed eliminazioni

Sull’isola di partenza è possibile vedere altri giocatori e le loro strutture create oltre circa il triplo della distanza rispetto il passato

Aggiornata la modalità Salva il mondo con una serie di nuovi incarichi da portare a termine ed una missione monumento

Tramite il changelog ufficiale dell’update 4.0.0 potete consultare tutte le novità!

Tutte le sfide della settimana